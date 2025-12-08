Conte | Difficoltà per assenze da squadra risposta incredibile
Tempo di lettura: 2 minuti “Ai calciatori stasera c’è da dire grazie, grazie, grazie. In un momento di grande difficoltà a livello numerico stiamo facendo qualcosa di incredibile. Sono cresciuti molto sentono quello che fanno e hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando. Le risposte sono incredibili “. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo del Napoli sulla Juventus. Il tecnico spiega anche “ McTominay sta crescendo molto – ha detto a Dazn – ma anche Elmas ha fatto una buona prestazione in mezzo al campo. Siamo in emergenza ma vinciamo, l’emergenza continua, tra tre giorni torniamo in campo in Portogallo contro il Benfica la prepariamo alla lavagna, perché dobbiamo fisicamente recuperare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
