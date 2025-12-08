Conte cambia musica un mese dopo la crisi | Napoli che energia Non abbiamo paura di nessuno

Un mese dopo la dolorosa e cocente sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara, cambia musica nello spogliatoio del Napoli: la conferenza di Antonio Conte Il mister azzurro ha vissuto la partita con ardore, agitazione, sin dal fischio d’inizio. Ha continuamente dato indicazioni alla squadra, dettando i passaggi ai suoi ragazzi. Contentissimo di come la squadra ha interpretato la gara, Antonio Conte è entrato in conferenza stampa rilassato e soddisfatto: “Quello che mi sento di dire è che grazie a questi ragazzi, in un momento di difficoltà oggettiva. I calciatori si sono caricati di responsabilità, non solo a livello calcistico, soprattutto come uomini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

