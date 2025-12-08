Conte cambia musica un mese dopo la crisi | Napoli che energia Non abbiamo paura di nessuno

Calciomercato.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese dopo la dolorosa e cocente sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara, cambia musica nello spogliatoio del Napoli: la conferenza di Antonio Conte Il mister azzurro ha vissuto la partita con ardore, agitazione, sin dal fischio d’inizio. Ha continuamente dato indicazioni alla squadra, dettando i passaggi ai suoi ragazzi. Contentissimo di come la squadra ha interpretato la gara, Antonio Conte è entrato in conferenza stampa rilassato e soddisfatto: “Quello che mi sento di dire è che grazie a questi ragazzi, in un momento di difficoltà oggettiva. I calciatori si sono caricati di responsabilità, non solo a livello calcistico, soprattutto come uomini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

conte cambia musica un mese dopo la crisi napoli che energia non abbiamo paura di nessuno

© Calciomercato.it - Conte cambia musica un mese dopo la crisi: “Napoli, che energia. Non abbiamo paura di nessuno”

Approfondisci con queste news

“Cambia tutto” Conte non si nasconde: la ‘colpa’ è di De Bruyne

Gazzetta dello Sport: “Nuovo Napoli. Conte cambia ancora”

Conte cambia ancora: 4-3-3 con Neres e Lucca in attacco e un big a riposo

Juventus, Conte: 'E' ora di cambiare musica' VIDEO - 1 contro il Los Angeles Galaxy nella Guinness Cup, il tecnico della Juventus, Antonio Conte, esprime la sua insoddisfazione ai microfoni del sito ufficiale del club: "Dobbiamo ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Cambia Musica Mese