Conte | A questi ragazzi va detto solo grazie poi l’annuncio su Lobotka

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN poco dopo il fischio finale della sfida tra il suo Napoli e la Juventus, vinta dai campioni d’Italia in carica per 2-1. Napoli – Juve, le parole di Conte dopo il match. Queste le parole del tecnico partenopeo a DAZN: “Complimenti ai calciatori perché c’è continuare a dire loro grazie. In un momento di grandissima difficoltà a livello proprio numerico stiamo facendo delle cose incredibili. Chi gioca, risponde sempre presente e con grande personalità e senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi, mi riempie di orgoglio perché comunque sentono questo momento particolare che stiamo attraversando e danno risposte incredibili” Antonio Conte parla dopo Napoli – Juve – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it