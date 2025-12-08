Conte | A questi ragazzi va detto solo grazie poi l’annuncio su Lobotka
Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN poco dopo il fischio finale della sfida tra il suo Napoli e la Juventus, vinta dai campioni d’Italia in carica per 2-1. Napoli – Juve, le parole di Conte dopo il match. Queste le parole del tecnico partenopeo a DAZN: “Complimenti ai calciatori perché c’è continuare a dire loro grazie. In un momento di grandissima difficoltà a livello proprio numerico stiamo facendo delle cose incredibili. Chi gioca, risponde sempre presente e con grande personalità e senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi, mi riempie di orgoglio perché comunque sentono questo momento particolare che stiamo attraversando e danno risposte incredibili” Antonio Conte parla dopo Napoli – Juve – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Conte, gli scarti del Manchester United e l’autocritica: “I ragazzi sanno cosa dobbiamo migliorare”
Napoli-Como, Conte: "Orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi. Su Spinazzola e Gilmour valuteremo"
Conte carica il Napoli: «Difendo i miei ragazzi, restiamo compatti e batteremo l’Eintracht»
“Sono contento dell’impegno da parte di tutti”. Antonio Conte in conferenza stampa parla dei suoi ragazzi #napoli #cagliari #coppaitalia - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus 2-1, Conte nel post partita: «Ragazzi fantastici. Chi recupera dagli infortuni? Nessuno» - Un Napoli bello e concreto quello che è sceso in campo e ha vinto contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. ilmattino.it scrive
Conte a DAZN: “Oggi grande spirito, i ragazzi sono stati bravi” - Atalanta, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la gara disputata dai suoi ragazzi. Come scrive internapoli.it
Mediaset – Conte: “Buona prestazione dei ragazzi. Sul gol preso…” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Cagliari. Come scrive mondonapoli.it