Conte a Dazn | La Juve ci ha fatto solo 2 tiri I miei calciatori mi riempiono d’orgoglio Emergenza? Visti i risultati conviene che continui…

Antonio Conte, tecnico azzurro, ha parlato a Dazn analizzando Napoli Juve. COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – « Complimenti solo ai giocatori, c'è da ringraziarli. In un momento di grande difficoltà a livello numerico stiamo facendo cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente con grande personalità e senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi. Questo mi riempie d'orgoglio. Sentono quello che stiamo facendo e hanno capito il momento particolare. Stanno dando risposte incredibili ».

