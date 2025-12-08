Consiglio direttivo dell’Upi Ok al bilancio preventivo

Il Consiglio direttivo dell’Upi Marche ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2026-2028 che, per ora, viene approvato con un avanzo presunto che verrà reinvestito nell’attività dell’organizzazione che riunisce le cinque le Province delle Marche. Si rafforza l’impegno dell’associazione sul fronte dello sviluppo di progetti internazionali, con il via libera, su proposta del consigliere Riccardo Strano di Ancona, ad un aumento da 12 a 20mila euro di stanziamento per lo specifico capitolo. Come da mandato affidato nel corso dell’ultima riunione del Direttivo, la direttrice regionale Valeria Ciattaglia, ha avviato una collaborazione con il settore della Progettazione europea della Regione Marche, partecipando a due bandi, con capofila l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il cui esito è atteso nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consiglio direttivo dell’Upi. Ok al bilancio preventivo

