Consiglio comunale compatto al fianco dei precari del Cnr | approvata all' unanimità la mozione per la stabilizzazione
Il Consiglio comunale di Pisa si è espresso all’unanimità a favore dei precari dell’Area della Ricerca del Cnr, approvando una mozione per la loro stabilizzazione. La delegazione dei lavoratori precari, accompagnata dai rappresentanti sindacali, ha partecipato alla seduta giovedì 4 dicembre per sostenere il percorso di inserimento stabile nel settore.
Giovedì 4 dicembre una delegazione dei lavoratori precari dell'Area della Ricerca del Cnr di Pisa, insieme ai propri rappresentanti sindacali, ha partecipato al Consiglio comunale per presentare una mozione a sostegno del percorso di stabilizzazione del personale. L'Area della ricerca di Pisa ha.
