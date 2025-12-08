Conservi le spezie sopra i fornelli? Non farlo se non le vuoi senza più sapore

Ti è mai capitato di usare un pizzico di spezia e chiederti perché non ha più il profumo che aveva appena comprata? Non è un caso. Molti di noi, per pura comodità, commettono un errore cruciale: conservare i vasetti proprio sopra o vicino ai fornelli. Questa abitudine apparentemente innocua è il modo più veloce per distruggere il sapore delle spezie! La scienza ci spiega che i tre grandi nemici degli aromi sono il calore, la luce e l’ umidità. Le spezie contengono preziosi oli essenziali che sono i veri responsabili del loro profumo e gusto unico. Quando questi oli vengono esposti a temperature alte, evaporano rapidamente, lasciandoti con una polvere che non sa più di nulla. 🔗 Leggi su Cultweb.it

