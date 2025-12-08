Conferenza stampa De Rossi al termine di Udinese Genoa | Ho visto due squadre per questo motivo! Prestazione interessante ora però non bisogna fare questo

Al termine della sfida tra Udinese e Genoa, il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza della vittoria e analizzando gli aspetti salienti della partita. La conferenza stampa ha offerto spunti sulla prestazione complessiva e sulle prossime sfide del campionato.

Conferenza stampa De Rossi al termine di Udinese Genoa: il tecnico del Grifone ha parlato della gara vinta 1-2 in campionato In conferenza stampa, al termine della vittoria contro l’Udinese nella 14a giornata di Serie A, Daniele De Rossi ha analizzato una gara intensa e preziosa per la classifica, elogiando spirito e valori del suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

