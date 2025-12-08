Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos | quando parla il tecnico dei ciprioti alla vigilia del match di Champions Ufficiale l’orario

di Marco Baridon Conferenza stampa Carcedo pre Juve Pafos: quando parla il tecnico dei ciprioti alla vigilia del match, valido per la 6ª giornata di Champions League. La delusione per il passo falso del “Maradona” contro il Napoli deve essere archiviata in fretta. Per la Juventus è tempo di cambiare pelle e ritrovare lo spirito internazionale. La sesta giornata della League Phase di Champions League incombe e propone un appuntamento da non fallire: mercoledì 10 dicembre, alle ore 21:00, l’Allianz Stadium ospiterà la sfida contro il Pafos. I ciprioti arrivano a Torino con l’etichetta di outsider, ma la Vecchia Signora ha un solo imperativo: vincere per dare seguito al prezioso successo ottenuto in Norvegia contro il BodøGlimt e scalare posizioni vitali in ottica playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

