Conferenza stampa Alisson pre Inter Liverpool | Pensiamo solo alla partita
Alisson, portiere del Liverpool, ha presentato la sfida di Champions contro l'Inter in conferenza stampa. Ha parlato dell'importanza di concentrarsi sull'incontro, sottolineando l'unità del gruppo e il rispetto verso gli avversari nerazzurri, lasciando da parte le questioni extra campo come il caso Salah.
Inter News 24 Inter Liverpool, il portiere dei Reds alla vigilia della Champions tra il caso Salah, l’unità del gruppo e il grande rispetto per i nerazzurri. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, in programma domani sera a San Siro, a presentarsi in conferenza stampa insieme ad Arne Slot è stato Alisson Ramses Becker. Il portiere brasiliano ha parlato apertamente del momento complicato dei Reds, del caso Mohamed Salah e delle difficoltà che attendono la squadra inglese contro i nerazzurri. SUL CASO SALAH – « Non è facile personalmente e per il gruppo, gioco con lui da anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu e Marcus Thuram in vista di Inter-Liverpool ? bit.ly/3MtV7A8 Vai su X
L'allenatore in conferenza stampa ha elogiato la reazione dei suoi giocatori nell'ultimo quarto Vai su Facebook
Vigilia di Inter-Liverpool, tra poco la conferenza stampa di Alisson - Vigilia di Champions League a Milano, domani Inter e Liverpool si affrontano a San Siro nel match valido per la sesta giornata della League Phase. tuttomercatoweb.com scrive