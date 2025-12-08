Condò sulla Juventus | Spalletti è vittima di overthinking Voleva stupire con queste due scelte e invece…

Nel suo commento sulla Juventus, Condò analizza le recenti decisioni di Spalletti, evidenziando come l'allenatore sia stato vittima di overthinking. La volontà di sorprendere con alcune scelte tattiche ha portato a risultati imprevedibili, suscitando riflessioni sulle strategie adottate e le implicazioni per il futuro della squadra.

Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato l'esito del big match Napoli-Juventus, inserendo la partita nel contesto di un campionato in cui le due squadre migliori stanno prendendo velocità. Il giornalista ha aperto il suo commento riconoscendo il contesto generale: « Le due squadre migliori stanno prendendo velocità – esordisce il giornalista -. Dopo la spettacolare dimostrazione di forza dell'Inter, che ha battuto il Como nell'assoluto del match e nel relativo dei suoi momenti chiave, il Napoli ha fatto fuori la Juve ».