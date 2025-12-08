Condannato all' ergastolo ma a processo per un altro omicidio chiede di essere giudicato da altra Corte | Giudice terzo e imparziale
La quarta sezione penale della Corte di Appello di Bari ha fissato al 18 dicembre l’udienza in Camera di Consiglio per vagliare l’istanza di ricusazione nei confronti dell'intero Collegio della Corte di Assise di Foggia (presidente Mario Talani) in relazione al procedimento penale a carico di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
