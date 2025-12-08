Concerto Sfera Ebbasta Allianz Stadium | anche il trapper sbarca nella casa della Juventus! Quando e tutti i dettagli sui biglietti

Concerto Sfera Ebbasta Allianz Stadium: il trapper sbarca nello stadio della Juventus! Quando ci sarà l’evento e tutti i dettagli sui biglietti. Il re della trap italiana è pronto a prendersi il palcoscenico più prestigioso di Torino. L’estate musicale del 2026 si apre con un annuncio che sta già facendo impazzire i fan: Sfera Ebbasta sarà il protagonista assoluto della notte del 23 giugno all’Allianz Stadium. L’artista ha scelto la casa della Juventus per la “data zero” del suo nuovo tour, un evento che segna il suo ritorno nei grandi spazi dopo i sold-out registrati nelle ultime stagioni. Caccia al biglietto: via alle vendite dal 9 dicembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Concerto Sfera Ebbasta Allianz Stadium: anche il trapper sbarca nella casa della Juventus! Quando e tutti i dettagli sui biglietti

