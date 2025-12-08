Concerto di Natale della Filarmonica di Pozzuolo

Udinetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, con molta gioia, è lieta di invitarvi al tradizionale Concerto di Natale che si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:30, presso l'Auditorium Comunale di Pozzuolo (via delle Scuole 10).  Il concerto inizierà con il gruppo di musica d’insieme degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Natale regala l’emozione del teatro Politeama - Il Teatro Politeama di Catanzaro lancia un mini abbonamento per il concerto Gospel del 20 dicembre e il Concerto di Capodanno del 3 gennaio: prezzi speciali e grandi emozioni musicali. Da catanzaroinforma.it

Cerca Video su questo argomento: Concerto Natale Filarmonica Pozzuolo