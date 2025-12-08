Concerto di Natale della Filarmonica di Pozzuolo
La Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, con molta gioia, è lieta di invitarvi al tradizionale Concerto di Natale che si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:30, presso l'Auditorium Comunale di Pozzuolo (via delle Scuole 10). Il concerto inizierà con il gruppo di musica d’insieme degli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
