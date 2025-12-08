Concerto al Gesualdo Piantedosi | Legalità e cultura uniscono Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti Una serata carica di significato quella vissuta al Teatro Carlo Gesualdo per l’accensione delle luminarie natalizie e il Concerto di Natale della Banda della Polizia di Stato. Un momento di musica e comunità che il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto celebrare esprimendo il proprio apprezzamento per l’organizzazione e per l’accoglienza ricevuta. Il Ministro ha aperto il suo intervento con un ringraziamento alla commissaria prefettizia Giuliana Perrotta, richiamando il valore della collaborazione istituzionale: “Ci tenevamo molto, e quindi ringrazio anche la commissaria per aver messo a disposizione il teatro e per il sostegno fondamentale ricevuto”, ha affermato, ribadendo la centralità del lavoro condiviso tra territorio e governo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
