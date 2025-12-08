Conceicao elogiato dai giornali | Resta l’unico bianconero da cui ci si può aspettare un colpo ad effetto La pagella del portoghese
Conceicao strappa la sufficienza al Maradona: sicuramente meno lucido del rivale Neres ma instancabile, è la speranza per la giocata vincente. Nella serata amara del ‘Maradona’, dove la Juventus ha incassato la settima sconfitta consecutiva a Napoli (2-1) perdendo altro prezioso terreno dalla vetta, sono pochi i bianconeri che riescono a uscire dal campo a testa alta. Se la difesa ha ballato pericolosamente e il centrocampo ha faticato a contenere le folate azzurre, l’attacco ha vissuto di fiammate individuali. Tra coloro che hanno provato a tenere viva la luce, secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, c’è Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
