Con il grande albero di Natale Motta si accende il Natale a San Martino Buon Albergo
Il grande albero di Natale che ogni anno illumina piazza del Popolo si vestirà di una luce nuova grazie alla collaborazione tra il Comune di San Martino Buon Albergo e Motta, iconico brand del gruppo Bauli, con sede sul territorio. Dopo la partecipazione dello scorso anno, nel 2025 sarà l’azienda. 🔗 Leggi su Veronasera.it
