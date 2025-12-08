Con il Gipsy Garden l’artigianato diventa magia tra storie e creatività | l' idea di Isabella Poggi
Un Festival creativo con artigiani da tutt'Italia che valorizza l’artigianato nelle sue molteplici manifestazioni in un contesto di rara bellezza e armonia. Ideatrice è Isabella Poggi, cesenate, creatrice di Gipsy Garden e associata a Confartigianato, che ha portato negli anni il suo progetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Adoro andare nelle manifestazioni in cui l’artigianato la fa da padrone. Ieri, nella splendida Cervia, al Gipsy Garden c’era un’atmosfera magica, piena di luce, profumi, incontri che mi hanno scaldato il cuore. La manifestazione sarà aperta anche oggi e domani - facebook.com Vai su Facebook