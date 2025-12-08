Prato, 8 dicembre 2025 – Si tratta solo di una casualità o i due episodi sono collegati fra di loro? Difficile pensare che i roghi appiccati a tre veicoli in strada, una notte dopo l’altra, siano da attribuire al caso. E’ molto più probabile che, invece, si voglia colpire qualcuno. Ne sono convinti gli investigatori che stanno indagando sugli incendio scoppiati nelle notti rispettivamente di sabato e di domenica. Anche perché le vittime degli roghi sono tutti cittadini di origine cinese. Dopo i due incendi di sabato in via Cantini e via Pasquinelli, ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Eugenio Gestri 13, sempre di notte, per un altro incendio che ha interessato l’ennesimo furgone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Comunità cinese ancora nel mirino. Altri due veicoli dati alle fiamme. Il raid di notte in un'autofficina