Milano, 09.12.2025 – A volte, pensiamo che il successo sia riservato solo a chi parte avvantaggiato. La verità è che, ogni giorno, imprenditori e professionisti affrontano grandi ostacoli: incertezza economica, concorrenza spietata, solitudine professionale, errori che costano cari. Molti si arrendono, convinti che non ci sia una via d'uscita. Eppure, c'è chi riesce a reinventarsi, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. Per tutti coloro che desiderano superare gli ostacoli professionali trasformandoli in opportunità di crescita, esce oggi il libro di “Il mio libro è il racconto di una vita vissuta tra innovazione, visione imprenditoriale e resilienza, dagli inizi come venditore fino alla creazione di una rete di imprese in franchising legate all'efficienza energetica” afferma Questo libro condivide un'esperienza imprenditoriale autentica, fatta di successi e cadute, intuizioni e relazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Roberto Vidori lancia il Bestseller “I Crociati Dell'Efficienza Energetica”