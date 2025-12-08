Completato il prolungamento del Molo Manfredi | dal 2026 attraccheranno due navi da crociera

Si sono conclusi - prima del previsto - i lavori di prolungamento del Molo Manfredi all'interno del porto di Salerno. Ultimate le rifiniture agli impianti elettrici, mentre in questi giorni è stata completata anche la posa dell'asfalto. Sono state implementate nuove strutture con pali metallici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano | Mobilità – Prolungamento M5 fino a Monza: via libera al progetto di 11 stazioni - facebook.com Vai su Facebook

Porto di Salerno, banchine e moli potenziati: allungamento del Manfredi e dragaggio - frutto della rimodulazione delle risorse del Pnrr destinate all’Autorità di Sistema ... Come scrive ilmattino.it

Prolungamento del molo e ricaricamento scogliere: "Due interventi distinti" - "Quello che si sta svolgendo al portocanale per la messa in sicurezza dello stesso, col prolungamento del lato Igea del molo, e il ’ricaricamento’ di alcune scogliere, sono due interventi distinti". Scrive ilrestodelcarlino.it

Dieci milioni per il prolungamento del molo est - Grazie al lavoro congiunto tra Comune, Regione e Ministero delle Infrastrutture è stato approvato e finanziato un progetto da 9. Scrive ilrestodelcarlino.it