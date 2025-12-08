Commissione concorsi serve un sodalizio stabile con interessi economici reciproci per far scattare l’obbligo di astensione La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9121 del 21 novembre scorso, ha stabilito che ai membri delle commissioni di concorso si applica l'elenco tassativo di cause di astensione obbligatoria previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
