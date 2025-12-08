Commercio locale Spadoni LpR | L' iniziativa di Confartigianato è importante per tutelare le imprese

Ravennatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato attraverso il suo presidente regionale Davide Servadei proprio in questi giorni ha lanciato la campagna “Abbiamo a cuore il nostro territorio – Acquistiamo locale” per sensibilizzare i cittadini a compiere i loro acquisti dalle imprese del territorio. Un’iniziativa certamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Aeroporti di Romagna, Spadoni (LpR): "Sì alla proposta della Regione, il Ridolfi diventi scalo di Forlì-Ravenna" - Dice Spadoni: "La questione degli aeroporti del territorio doveva da tempo essere oggetto di un riordino organico da parte della Regione che già alcuni anni fa aveva avanzato l’ipotesi di costituire u ... Da ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Commercio Locale Spadoni Lpr