Come sono le città dell' Emilia Romagna illuminate per Natale
Dall’Appennino alla costa, tra riuso creativo, tradizione e progetti artistici: un viaggio tra le iniziative natalizie che illuminano la regione. Tutta la magia delle luminarie e delle installazioni che colorano le città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
