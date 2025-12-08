Esiste un dettaglio minuscolo che ha il potere di riscrivere le proporzioni: definisce il punto vita, allunga le gambe e rende più curato anche il look più semplice. Molte donne lo usano già senza conoscerne il nome, ma la moda l’ha riportato al centro della scena. È la coulisse, il filo regolabile che sta trasformando i pantaloni di stagione in un passepartout moderno ed elegante. Nei pantaloni eleganti invernali, nei modelli larghi che sfiorano il pavimento, nelle versioni cargo dall’animo utility, la coulisse diventa il ponte perfetto tra estetica e funzionalità. Ma abbinarli richiede qualche accortezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come slanciare il look con un dettaglio: la stagione dei pantaloni con coulisse