Come si allena Lando Norris? Le sue scelte tra nuoto ciclismo e boxe
Il nuovo campione del mondo è migliorato grazie a una preparazione fisica piuttosto variegata, fatta di sport diversi tra loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Devo tutto questo a mamma e papà. Mi hanno permesso di raggiungere il mio sogno e ora posso condividere le mie emozioni con loro. " Queste le parole di Lando Norris dopo aver tagliato il traguardo ad Abu Dhabi, finalmente campione del mondo.
Come si allena Lando Norris? Le sue scelte tra nuoto, ciclismo e... boxe - Il britannico ha sfruttato al meglio una McLaren perfetta, cogliendo ben sette vittorie.