Come i virus dell' influenza penetrano nelle cellule umane
AGI - I virus dell'influenza riescono a penetrare nelle cellule umane attraverso un processo dinamico che assomiglia a una "danza" tra il virus e la cellula, in cui la cellula partecipa attivamente all'assorbimento del virus sfruttando un suo meccanismo essenziale quotidiano, noto come endocitosi mediata da clatrina. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori dell' ETH di Zurigo, riportato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli scienziati hanno utilizzato una nuova tecnica di microscopia ad alta risoluzione, chiamata ViViD-AFM, per osservare dal vivo questo processo, scoprendo che le cellule non sono passive. 🔗 Leggi su Agi.it
