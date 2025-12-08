Come cambia la mappa dei gruppi ultras dell' Arezzo

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine anni '70. E' quello il periodo in cui il tifo diventa il dodicesimo giocatore, aggiungendo un protagonista attivo al gioco del calcio. Andare allo stadio a sostenere la propria squadra non è più un semplice passatempo, quasi folkloristico, e si trasforma in una missione. Nuclei di persone si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ecco come cambia la mappa mondiale del gas secondo Safe

Come cambia (di nuovo) la mappa dei supermercati a Monza: chi apre, chi chiude e chi ritorna

Chi apre, chi chiude e chi volta pagina. Come cambia la mappa dei supermercati di Arezzo

cambia mappa gruppi ultrasCome cambia la mappa dei gruppi ultras della Fiorentina - Vi porto nella Fiesole: simbolo di passione e identità per i tifosi viola. Segnala firenzetoday.it

Venezia, la mappa del tifo in curva: viaggio tra i sei gruppi ultras arancioneroverdi. "Pace" ritrovata dopo anni di tensioni e daspo - Vista dall'esterno è sicuramente una fase di ritrovata compattezza e armonia, quella respirata in Serie A nel settore “Curva Sud Groppello”. Riporta ilgazzettino.it

Mappa del tifo, ecco tutte le curve sorvegliate speciali: non solo Venezia, ci sono anche gli ultras della Clodiense - Quella del Venezia è il faro principale, ma il panorama degli Ultras "monitorati" si espande anche nei campionati minori e in altri sport. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Cambia Mappa Gruppi Ultras