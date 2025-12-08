Come cambia la mappa dei gruppi ultras dell' Arezzo

Fine anni '70. E' quello il periodo in cui il tifo diventa il dodicesimo giocatore, aggiungendo un protagonista attivo al gioco del calcio. Andare allo stadio a sostenere la propria squadra non è più un semplice passatempo, quasi folkloristico, e si trasforma in una missione. Nuclei di persone si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altre letture consigliate

Ecco come cambia la mappa mondiale del gas secondo Safe

Come cambia (di nuovo) la mappa dei supermercati a Monza: chi apre, chi chiude e chi ritorna

Chi apre, chi chiude e chi volta pagina. Come cambia la mappa dei supermercati di Arezzo

#Juventus | Cambia l’azionariato del club! #Tether sale, scende invece #LindsellTrain. Ecco tutti i dettagli sulla nuova mappa del capitale ? - facebook.com Vai su Facebook

Come cambia la mappa dei gruppi ultras della Fiorentina - Vi porto nella Fiesole: simbolo di passione e identità per i tifosi viola. Segnala firenzetoday.it

Venezia, la mappa del tifo in curva: viaggio tra i sei gruppi ultras arancioneroverdi. "Pace" ritrovata dopo anni di tensioni e daspo - Vista dall'esterno è sicuramente una fase di ritrovata compattezza e armonia, quella respirata in Serie A nel settore “Curva Sud Groppello”. Riporta ilgazzettino.it

Mappa del tifo, ecco tutte le curve sorvegliate speciali: non solo Venezia, ci sono anche gli ultras della Clodiense - Quella del Venezia è il faro principale, ma il panorama degli Ultras "monitorati" si espande anche nei campionati minori e in altri sport. Lo riporta ilgazzettino.it