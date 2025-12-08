Come addobbare l’albero di Natale
La guida per un risultato elegante, equilibrato e accogliente, perfetto per vivere la magia delle feste in casa. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Addio al classico rosso i nuovi colori di tendenza per addobbare l’albero di Natale 2025 sono quelli neutri e chiari, come champagne, beige e panna, o accesi e pop, come rosa, blu cobalto e azzurro. - facebook.com Vai su Facebook
Come addobbare la casa per Natale (non solo l'albero): 5 idee originali che rendono magico anche lo spazio più piccolo - Dalla porta di ingresso all'area living, passando per dettagli speciali e segreti da svelare a tavola. Lo riporta vogue.it