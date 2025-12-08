Colto con le mani nel sacco primario del Sant’Eugenio di Roma arrestato per corruzione | dirottava i malati di dialisi verso le cliniche private
Il 4 dicembre scorso si è conclusa con un arresto in flagranza un’indagine che ha scosso il sistema sanitario romano. Roberto Palumbo, primario del reparto di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile insieme a Maurizio Terra, imprenditore attivo nel settore della fornitura di apparecchiature per la dialisi. L’accusa per entrambi è di corruzione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sono stati intercettati in strada nei pressi della Regione Lazio, subito dopo un incontro durante il quale sarebbe avvenuto lo scambio di denaro. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scopri altri approfondimenti
Maurizio De Giovanni elogia Lino Guanciale per il successo de Il Commissario Ricciardi “Pochi autori hanno la fortuna di dare il proprio personaggio in mani come quelle di Lino, un ragazzo colto, raffinato e intelligente. Con Lino il mio Ricciardi viene ampli - facebook.com Vai su Facebook
Mia sorella è in ospedale da 3 giorni. Ernia addominale, post operatorio e ha un blocco intestinale. Le fanno bere lassativi sperando si sblocchi e questa è la cena. Le sentite le urla fino a lì? Sono del mestiere? Domani prendo la macchina e mi presento in os Vai su X