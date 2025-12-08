Colto con le mani nel sacco primario del Sant’Eugenio di Roma arrestato per corruzione | dirottava i malati di dialisi verso le cliniche private

Il 4 dicembre scorso si è conclusa con un arresto in flagranza un’indagine che ha scosso il sistema sanitario romano. Roberto Palumbo, primario del reparto di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile insieme a Maurizio Terra, imprenditore attivo nel settore della fornitura di apparecchiature per la dialisi. L’accusa per entrambi è di corruzione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sono stati intercettati in strada nei pressi della Regione Lazio, subito dopo un incontro durante il quale sarebbe avvenuto lo scambio di denaro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

