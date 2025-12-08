Collettiva in Civica 2025 | presentate le nuove opere
Sono state presentate questa mattina le nuove opere che entrano a far parte di “Collettiva in Civica”, il progetto espositivo permanente della Biblioteca Civica di Parma che, anche nel 2025, si arricchisce di contributi artistici significativi. Undici autori e autrici hanno infatti scelto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
