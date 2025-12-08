Colleferro Noi siamo futuro

Frosinonetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Farandola”, nella sua nuova veste giuridica di APS, dopo più di un decennio di attività come associazione culturale, e dopo una lunga pausa, torna in pista presentando la seconda edizione di “NOI SIAMO FUTURO”, maratona per giovani musicisti fino a 30 anni. L'evento, realizzato con il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Colleferro, arriva Fondazione Ampioraggio - A pochi mesi dall’edizione 2025 di Jazz’Inn, il percorso di innovazione territoriale prosegue e trova a Colleferro una nuova tappa, dove visione, comunità e progettazione condivisa si intrecciano in u ... Scrive mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Siamo Futuro