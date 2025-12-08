Colleferro Nel Novantesimo della sua istituzione la città ha celebrato con grande solennità la Patrona Santa Barbara

Giovedì 4 dicembre, Colleferro ha reso omaggio alla sua Patrona Santa Barbara con una cerimonia solenne. La celebrazione, giunta nel novantesimo anniversario della sua istituzione, ha coinvolto la comunità in un momento di fede e tradizione, sottolineando l’importanza di questa figura religiosa per la città.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È stata celebrata Giovedì 4 Dicembre a Colleferro la Festa di Santa Barbara, Patrona della città, con una L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Nel Novantesimo della sua istituzione, la città ha celebrato con grande solennità la Patrona Santa Barbara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Colleferro si racconta" in musica In occasione del novantesimo anniversario dalla fondazione della città, il Comune di Colleferro presenta le celebrazioni ufficiali con un evento musicale di grande prestigio. Lo spettacolo "Colleferro si racconta" offrirà al pubbli Vai su Facebook

Colleferro, Coviello conferma la cessione in giornata. Ai saluti Moffa - L'imprenditore prende personalmente la parola: "Ai nuovi proprietari rivolgo l’augurio sincero di ogni successo con questi colori, un blasone che abbiamo cercato sempre di onorare" ... Come scrive gazzettaregionale.it