Collane con lettera | l'abc della tendenza più preziosa dell’Inverno 25 26

I gioielli sono, da sempre, la parte più personale del look: attraversano le stagioni, resistono al tempo e spesso diventano piccoli tesori di famiglia. Tra tutti, le collane con iniziale hanno conquistato un posto speciale nel portagioie di stagione, trasformando un dettaglio minimal in un gesto carico di significato. Con il Natale alle porte, chi cerca un dono elegante e personale trova in questo accessorio un alleato perfetto. Da regalare o regalarsi. Giganti e ricercati: 5 modelli di orecchini per rivoluzionare il proprio stile con un gesto X Discrete ma dense di simboli, lunghe o corte, si prestano per essere regalate a un'amica, a un familiare o al partner.

