Il franchise di Code Geass celebra quest’anno il suo ventennale, consolidando la propria presenza nel panorama dell’animazione giapponese. Dopo due decenni dalla sua prima apparizione, si rinnova con un nuovo progetto che alimenta l’interesse dei fan e conferma l’importanza della saga nel settore. In questa analisi vengono approfondite le novità più recenti, le figure coinvolte nella produzione e le strategie di festeggiamento previste, offrendo un quadro completo sulle evoluzioni della serie. nuovo progetto anime di code geass annunciato. annuncio ufficiale e primi dettagli. La conferma ufficiale è arrivata tramite gli account social e i portali dedicati, che hanno dato notizia di Code Geass: Hoshi Oi no Aspal (tradotto in inglese come Code Geass: Aspal the Star Chaser ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Code geass torna con un anime emozionante