Cobolli Gigli | Juve? Da presidente avrei chiesto scusa perché con il Napoli è mancata la grinta

A StileTv, nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sembra che ieri nessun dirigente di livello della Juventus abbia rilasciato dichiarazioni, mentre ritengo che una squadra come la Juventus debba avere persone diverse dall'allenatore che si assumano le responsabilità indicando i miglioramenti da apportare per il futuro. Cobolli Gigli: Ammiro molto Chiellini, ma mi sembra avvolto in una morsa tra i vari dirigenti e .. Ammiro molto Chiellini, ma mi sembra avvolto in una morsa tra i vari dirigenti e non so quanto riesca ad influire con la voce ed il pensiero su quanto accade in casa Juventus.

