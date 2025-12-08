Coabitazione intergenerazionale riparte la campagna del Comune
È partita in questi giorni a Padova la nuova campagna di affissioni dedicata al progetto di coabitazione intergenerazionale, promosso dall’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e co-finanziato da Regione Veneto. La campagna, intitolata “Una stanza in più”, mira a coinvolgere nuovi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"UNA STANZA IN PIÙ" è la nuova campagna di promozione del progetto di COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE! Giunto alla terza edizione, il progetto vuole coinvolgere nuovi cittadini over 65 disponibili a condividere la propria abitazione con stude - facebook.com Vai su Facebook