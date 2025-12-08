Clusone e Gromo tra gli otto borghi italiani da favola per l’inverno secondo Forbes
Val Seriana. I borghi delle Orobie bergamasche non sono più sconosciuti al grande turismo, anzi. Non serviva, forse, questo ulteriore riconoscimento per registrare il lavoro pluriennale di amministratori e operatori turistici del territorio, ma la scorsa settimana Clusone e Gromo sono stati inseriti tra gli 8 borghi italiani da sogno per l’inverno secondo Forbes. Nella prestigiosa lista che include anche Fontainemore, Vipiteno e Castelrotto, Gromo è presentato come un “villaggio medievale perfettamente conservato con un castello del tredicesimo secolo. Il borgo, costruito su uno sperone roccioso nella regione prealpina, prosperò per centinaia di anni a partire dal 1400 grazie alle sue ferriere e alla presenza di vicine miniere d’argento”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Forbes include Gromo e Clusone tra i borghi italiani da sogno per l’inverno - facebook.com Vai su Facebook
Clusone candidata al «Best Tourism Villages 2025» per i Borghi più belli del mondo - Tre gioielli del territorio alla conquista del mondo in quanto scrigni preziosi di cultura, arte, natura, identità e tradizioni millenarie: è caccia al titolo di Best Tourism Villages 2025. Lo riporta ecodibergamo.it