Clamoroso Union Brescia | esonerato Aimo Diana

L’Union Brescia ha annunciato l’esonero di Aimo Diana e del suo staff tecnico, a seguito della sconfitta nel derby contro il Lumezzane. La decisione, presa dopo la partita allo Stadio Mario Rigamonti, rappresenta un cambio di rotta importante per la squadra, evidenziando l’urgenza di rinnovare la guida tecnica per migliorare i risultati.

CLAMOROSO AL RIGAMONTI Il Lumezzane vince il derby con merito, pioggia di fischi per l'Union che sbaglia un rigore nella ripresa e ora è a secco di vittorie in campionato da cinque incontri Mercoledì esame importante a Terni per i quarti di Coppa Italia Vai su Facebook

Brescia, esonerato Aimo Diana dopo la sconfitta nel derby: in panchina mercoledì ci sarà Ferrari, ma il grande favorito è Corini - Il nome di Genio piace a tanti, per la partita di mercoledì a Terni la soluzione sarà interna con Nicola Ferrari, allenatore della Primavera. Secondo brescia.corriere.it