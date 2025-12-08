Cittadinanza agli alunni | Crediamo nell’accoglienza
Un attestato di cittadinanza simbolica, per riconoscere l'essere parte, a tutti gli effetti, della comunità di Maranello. Lo ha consegnato l'Amministrazione comunale agli alunni stranieri residenti che hanno completato un ciclo scolastico primario. Nella biblioteca Mabic, la commozione dei familiari dei giovani studenti che hanno ricevuto l'attestato dal sindaco Luigi Zironi, dal presidente del consiglio comunale Alessio Costetti e dagli assessori Laura Costi ed Elisabetta Marsigliante. "Abbiamo sempre creduto nei valori di accoglienza e integrazione – ha detto Zironi –, e riteniamo che su questo tema occorra un passo avanti, sia culturale che legislativo.
