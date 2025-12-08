Cittadinanza a Francesca Albanese e bandiera palestinese sull' albero di Natale | Sostegno a un popolo martoriato

Anche a Vicchio ha preso avvio il programma natalizio con addobbi e luminarie nel centro storico. E in piazza Giotto l'Albero di Natale: sulla punta non c'è il solito puntale, è stata collocata la bandiera della Palestina. Una scelta precisa e netta dell'amministrazione comunale che “vuole. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it