Ciò che Salah è stato visto fare a tempo pieno prima dell’intervista esplosiva

Mentre l'intervista sulla terra bruciata di Mohamed Salah dopo il pareggio per 3-3 del Liverpool contro il Leeds United ha dominato le ultime pagine, sono emersi nuovi filmati dei fan che suggeriscono che il re egiziano aveva già preso la sua decisione prima che un solo microfono gli fosse ficcato in faccia. La clip, diventata virale sulla piattaforma di social media X, cattura Salah che si avvicina ai tifosi in trasferta e sembra salutarli. Mentre i titoli dei giornali si sono concentrati sul suo attacco verbale alla gerarchia del club, questo gesto silenzioso fornisce il contesto emotivo che conferma che i suoi successivi commenti non erano uno scatto improvviso, ma calcolato.