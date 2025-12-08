cinque domande a spalletti dopo la sconfitta della juventus a napoli

La sconfitta di Napoli, per come è maturata oltre che per le conseguenze su una classifica sempre più asfittica, hanno aperto nuove crepe nel difficile percorso di ridefinizione dell’autostima della Juventus. Partita approcciata male, giocata peggio e lasciata a un avversario in piena emergenza infortuni capace, però, di mettere in campo tutto quello che oggi la Vecchia Signora non ha. Fotografia impietosa del momento bianconero che si prolunga da tre stagioni almeno e che non sembra avere rimedi. Nell’occhio delle critiche è finito Luciano Spalletti, reo di aver stravolto la formazione iniziale rinunciando a un attaccante per riciclare più avanti Yildiz e Conceicao e colpevole poi di aver tolto il turco nel momento decisivo del match; Yildiz che da solo riusciva a creare qualche minimo problema alla difesa di Antonio Conte e che, una volta, tolto, ha consentito al Napoli l’ultimo e vincente assalto. 🔗 Leggi su Panorama.it

