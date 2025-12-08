Cina | il mistero del sottomarino ibrido

L’impulso dato alla cantieristica navale cinese è ben evidenziato non solo dal rateo di costruzioni – superiore a quello statunitense – o dal varo di unità portaeromobili (siano essi droni o caccia), ma anche dall’emergere di evidenze fotografiche che mostrano come la Repubblica Popolare stia costruendo una flotta di UUV ( Unmanned Underwater Vehicle ) anche di grandi dimensioni e imbarcazioni che appaiono futuristiche. Da quest’ultimo punto di vista, a fine ottobre fa era circolata la notizia di un nuovo trimarano che mostrava caratteristiche di un sottomarino: un ibrido tre le due imbarcazioni che però solleva molti interrogativi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

