Cielo poco nuvoloso presenza di nebbie in pianura
Cielo poco nuvoloso o velato, ma con presenza di nebbie in pianura, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Sono queste le previsioni del tempo a Bergamo a cura del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinottica Prosegue la rimonta anticiclonica di origine nord africana, che sulla nostra regione favorisce tempo stabile per alcuni giorni. In quota le temperature subiranno un ulteriore marcato rialzo, mentre in pianura dominerà l'inversione termica con nebbie ed elevato accumulo di inquinamento. Lunedì 8 dicembre 2025 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o velato, ma con presenza di nebbie in pianura, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata.
