Ciclocross | Nannini Matacera Branchini e Mauro primi a Cinquale
Montignoso (Massa Carrara), 8 dicembre 2025 – Il Trofeo Cittadella dello Sport organizzato dalla Asd Montignoso Ciclismo ha festeggiato il decennale con un’edizione che ha visto impegnati circa 90 concorrenti. Tre le partenze della manifestazione con successi assoluti nella prima gara dello junior Fabrizio Matacera, dell’under 23 Alessandro Nannini nella seconda ed infine dell’allievo Davide Branchini nella terza gara. Il pratese Nannini si è imposto con oltre mezzo minuto di vantaggio, mentre negli allievi dominio della squadra Hard Rock Race con tre atleti nei primi cinque. Il percorso della gara di Cinquale era interamente sterrato con alcuni ostacoli artificiali oltre a quelli naturali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
