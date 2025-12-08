Ci risiamo con il ' 68

La malattia dell’Occidente è visibile nelle piccole cose, la Grande Storia si manifesta in occasioni che in apparenza sono minori, dettagli, brevi in cronaca, articolesse pensose, schiamazzi. La distanza che ci separa dal canone occidentale, emerge nell’impaginato della cronaca. Le proteste idrofobe contro l’Ambrogino d’Oro dato ai Carabinieri del nucleo radio mobile di Milano (uomini in divisa che rischiano ogni giorno la vita per noi tutti) sono uno di quei segnali deboli che rivelano i problemi forti del nostro tempo. In una brodaglia di confusione incredibile, nel giorno di Sant’Ambrogio, l’Arma e tutte le forze dell’ordine sono diventate il bersaglio della piazza dei sinistrati, mentre al Teatro alla Scala andava in scena Lady Macbeth, in strada si recitava la penosa opera da tre soldi delle sinistre declinate in mille pezzi, tanti quanto lo specchio rotto in cui non riescono più a guardarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

