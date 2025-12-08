Choc a Prato marocchino sfregia una donna | Colpisce solo le italiane
Almeno sette gli episodi contestati. Adesso il soggetto si trova ricoverato in una struttura perché giudicato incapace di intendere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prato, 7 dicembre 2025 – Rilasciato Yixian Yiang, il 46 enne cinese residente ad Empoli che era stato rapito alle 4 e 20 della mattina del 30 novembre a Prato all’uscita di una sala da karaoke da due uomini falsamente presentatisi come due esponenti delle fo - facebook.com Vai su Facebook
Caso choc a Prato, marocchino sfregia una donna: "Colpisce solo le italiane" - Ecco in che modo agiva Una storia a dir poco scioccante quella che arriva da Prato, dove un cittadino straniero aveva ... Secondo msn.com