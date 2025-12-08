Chivu valorizza tutta la rosa | Diouf e Luis Henrique ora sono risorse vere

Inter News 24 Chivu costruisce un gruppo completo: Diouf e Luis Henrique accendono nuove soluzioni tattiche. La rivoluzione silenziosa di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, passa da un concetto semplice ma decisivo: coinvolgere tutta la rosa. Dopo un avvio di stagione segnato da dubbi e sperimentazioni, il tecnico nerazzurro ha continuato a insistere sul lavoro quotidiano e sulla fiducia nei singoli, anche nei momenti più complessi. Il risultato oggi è evidente: praticamente tutti gli elementi utilizzati stanno dando risposte concrete. A brillare nelle ultime settimane sono soprattutto Andy Diouf e Luis Henrique, due dei volti più discussi del mercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

