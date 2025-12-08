Chivu ' sveglia' i suoi | Un caffè al mattino

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu sprona scherzosamente i suoi nell'allenamento della vigilia di Inter-Liverpool (domani sera a San Siro, ore 21.00), per la sesta giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chivu riemerso con l'eleganza di uno 007. Milan, se Leao non si sveglia non è un problema. Juve squadra spezzata - Cristian Chivu è stato il primo allenatore di vertice a finire in una buca, con due sconfitte nelle prime tre gare, e ne è riemerso con l’eleganza di 007 dopo uno dei suoi polverosi cataclismi: si è ... Si legge su corriere.it

